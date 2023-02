Nella giornata di giovedì il Lotto ha regalato una quaterna sulla ruota di Palermo da 130mila euro a Calolziocorte, in provincia di Lecco. Inoltre, la Lombardia ha presentato altre due vincite da “top 10” nell’ultima estrazione del Lotto, a Muggiò vicino Monza (45mila euro) e a Stezzano in provincia di Bergamo (13.500 euro).

Come riporta l'agenzia Agimeg nel giro di appena una settimana tre differenti cittadini lombardi di Milano, Gorgonzola e Lecco hanno infatti centrato vincite da record ai giochi del Lotto e del Million Day. In particolare, nell’estrazione del 3 febbraio del Million Day sono stati vinti 1 milione di euro ciascuno da un fortunato giocatore di Milano e uno di Gorgonzola, comune milanese vicino a Monza. Decisiva una doppia cinquina con i numeri 6, 8, 11, 29, 39.

Tre vincite record in una settimana in Lombardia, una anche in Brianza