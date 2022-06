Ecco perchè le bici a Milano saranno "targate" Monza e Brianza

È cominciata la nuova campagna Visit Monza e Brianza a brand YesMilano e promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e saranno tante le iniziative per valorizzare e far scoprire il turismo godibile in questa zona della Lombardia un po' sottovalutata.

Si punterà molto sulle escursioni all'aria aperta e lo sport, ma non mancheranno consigli su dove andare a mangiare o a bere un aperitivo rinfrescante. Una strategia promozionale che consolida lo stretto rapporto tra Monza e il capoluogo meneghino che con la pagina Instagram YesMilano e una importante parte del sito dedicato alla Brianza sarà il punto di riferimento del web e traino della campagna di promozione turistica della Brianza.

L'occasione per dare una spinta all'appeal turistico del nostro territorio è l'avvicinarsi del centenario dell'Autodromo di Monza che, come ha spiegato Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, è un traguardo storico.

Tv, social e biciclette brandizzate

Per cominciare il prossimo 2 luglio andrà in onda su La7, nella puntata del programma Like, il giro che la conduttrice di Linea Verde Daniela Ferolla ha fatto in tutta la Brianza, partendo dall'Autodromo, passando per le ville, i parchi e i mulini per finire nella sempre meravigliosa cornice della Villa Reale.

Inoltre dal 20 giugno e fino al 19 luglio 250 bici del bike sharing milanese saranno brandizzate con Visit Monza e Brianza: un invito non solo per i milanesi ma per tutti i turisti a fare una gita fuori porta a Monza e Brianza.