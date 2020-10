Il negozio chiude e svende tutto: lunghe code e "assembramenti" al centro commerciale

Lunghe attese e code infinite che - in tempi di covid - si sono automaticamente tradotte anche nel rischio di assembramenti. Non sono passate inosservate nel weekend le lunghe file fuori dal punto vendita Zodio presso il centro commerciale Il Globo di Busnago. Il negozio di articoli per la casa e la decorazione ha annunciato l'imminente chiusura a partire da novembre del punto vendita in Brianza insieme a quello di Rescaldina e Rozzano.

Immediata la risposta dei clienti che hanno letteralmente preso d'assalto i negozi, con lunghe code che in alcuni casi si sono tramutate in ore d'attesa, anche sotto la pioggia battente.

A Busnago per sollecitare le persone in attesa a rispettare le prescrizioni dettate dalle normative anticovid e le distanze di sicurezza sono intervenuti anche i carabinieri che nel corso del weekend hanno effettuati alcuni controlli presso il centro commerciale. Per accaparrarsi casalinghi e decorazioni in svendita in tanti si sono armati di pazienza e hanno atteso per ore il proprio turno prima di riuscire ad accedere al negozio. Code chilometriche e maxi assembramenti nel fine settimana si sono registrati anche a Rescaldina.