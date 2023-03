Torna “NDC – LA NOTTE DEI CAMPIONI” giunta alla sua XVIII° edizione, uno tra i più importanti eventi del panorama italiano di sport da combattimento.







L’appuntamento è per sabato 1 aprile 2023, l’inizio è previsto per le 17,00 con la boxe, gli atleti del Fight Club Seregno – Unione Sportiva Lombarda ASD cercheranno di conquistare il “XVIII° TROFEO CITTA’ DI SEREGNO BOXE” Memorial Damiano Cunegatti, Vicepresidente del club recentemente scomparso; sul ring dal team Leva: Francesca Corso, Misha Tibirta e Federico Testa.



Occhi puntati su Roner Alcantara che disputerà il suo esordio pro nell’importante palcoscenico di NDC.







Nella seconda parte di serata, l’attenzione sarà tutta per la thai boxe e la Kickboxing con alcuni tra i più forti atleti del panorama nazionale, come il milanese Alfredo Foglia che affronterà il seregnese Ryan Castiglioni e Rida El Mazhor già protagonista nella Seregno Fight Night di giugno che sfiderà Flavio “The Shark” Perrone. Da non perdere la sfida tra Francesco Maggio e Ovidio Mihali due campioni di altissimo livello che hanno promesso un gran match.







Ancora boxe professionistica, sul ring il celebre pugile milanese di adozione l’imbattuto Momo El Maghrabi che affronterà Ionussa Nonkane del Burkina Faso.







Special guest della serata il campione europeo in carica Alessio “Mosquito” Lorusso che sul ring di NDC sfiderà il forte colombiano Jeison Cervantes, prestige fight d’eccellenza in un test match in preparazione per la difesa del titolo europeo che si terrà a maggio.







Finale di serata all’insegna della MMA con il giovane Ayoub Nacer del Team Mano di Pietra che torna a combattere dopo la fulminia vittoria per ko ottenuta ad ottobre nella prestigiosa gabbia di Bellator affrontando Ozbazaje Meraj.







A coronare il già ricco programma, l’ormai storico cerimoniere Fabrizio Ferrari di RTL 102,5 e la presenza delle bellissime ring girl, le Peperine del Pepenero di Milano







L’evento verrà trasmesso in differita in Tv e promosso da Gamma Radio e Radio Numberone.



INFO & PRENOTAZIONI

Prezzi Biglietti

Tribuna 29€

Bordo ring 45€





? Info 338 2305555