Gran Premio e non solo, cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Monza torna protagonista con la Formula Uno nel weekend che vede in Autodromo il ritorno delle monoposto per il Gran Premio d'Italia. E fuori dal Tempio della Velocità un ricco programma di eventi, street food, iniziative e attività per trasformare l'evento in una grande festa in tutta la città nell'ambito del cartellone Monza Fuori Gp. E oltre ai Motori specialità e sagre anche in Brianza.

Le Frecce Tricolori per il Gran Premio

Il Tricolore nel cielo sopra Monza sulla note dell'Inno di Mameli. Il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori sopra l'Autodromo di Monza in occasione della partenza del Gran Premio d'Italia è in programma per domenica 12 settembre alle 15. Si rinnova anche quest’anno lo storico connubio tra la Formula 1 e l’Aeronautica Militare a Monza. Domenica 12 settembre, infatti, i 9 velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce Tricolori sorvoleranno la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia e il tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale, steso sulle ultime note dell’Inno di Mameli, darà il via alla prestigiosa gara automobilistica.

Maxischermo, kart e simulatori in piazza

Piazza Trento e Trieste sarà il «cuore» delle attività per adulti e bambini con il village della Scuderia Ferrari Club Milano. Di fronte alla facciata del palazzo comunale sarà posizionato il track della Ferrari che si trasformerà nel palco su cui si svolgeranno gli eventi della «quattro giorni» dedicata ai motori. In piazza sarà collocata la pista per i baby piloti: go kart a pedali per bambini dai 5 ai 9 anni, macchine a spinta (dai 3 ai 7 anni) e tricicli (meno di 3 anni). Per i più grandi, invece, i simulatori professionali Evotek per provare a mettersi nella tuta di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Tifosi e appassionati potranno seguire il GP d’Italia in piazza Trento e Trieste su un maxischermo di 25 mq. ad alta luminosità. Si potrà assistere su prenotazione alla diretta delle prove libere del venerdì (dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 19) e del sabato (dalle 12 alle 13), alle qualifiche sprint del sabato (dalle 16.30 alle 17) e, naturalmente alla gara della domenica (dalle 15 alle 17).

Street food ai Boschetti

Street food ai Boschetti Reali nel lungo weekend del Gran Premio di Monza. Nell'ambito della rassegna di appuntamenti organizzata in occasione della Formula Uno, per il cartellone Monza Fuori Gp dal 9 al 12 settembre aAppuntamento nell'area verde a ridosso del Parco di Monza per un fine settimana dedicato al gusto con specialità on the road proposte da food truck e intrattenimento con spettacoli e musica live.

Mostra "F1 Heros"

Nell’Orangerie della Reggia di Monza, fino al 19 settembre, si può visitare la mostra fotografica «F1 Heroes»: 120 foto della straordinaria collezione di «Motorsport Images», selezionate e raccontate da Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi. La mostra, promossa dal Comune di Monza in collaborazione con Vidi, sarà inaugurata mercoledì 8 settembre alle ore 17 (su invito). Oltre ai curatori hanno confermato la loro presenza, tra gli altri, Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato del «Formula One Group», e l’ex pilota Ferrari Jean Alesi. È possibile visitare «F1 Heroes» nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Giovedì 9 e domenica 12 settembre la mostra sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 19, mentre venerdì 10 e sabato 11 settembre si protrarrà fino alle 23. Ingresso libero.

Durante i giorni del MonzaFuoriGP in piazza Trento e Trieste saranno posizionati una trentina di pannelli con una selezione di fotografie dei campioni della Formula 1 del passato e del presente.

Sagra Madonna della Campagna a Seregno

A Seregno va in scena l'ultimo weekend della Festa della Madonna della Campagna tra piatti della tradizione, grande musica, bancarelle ed eventi tradizionali. Si chiude domenica 12 settembre con la tradizionale Santa Messa e ll'Antica Fattoria Lombarda (aperta dalle ore 9 alle ore 18 con ingressi contingentati), ancora una volta a Seregno una pagina del nostro passato rurale con contadini in abiti tipici e veri animali per la gioia di grandi e piccoli. Il programma della manifestazione potrà subire cancellazioni o modifiche a seconda della situazione epidemiologica e delle conseguenti restrizioni.

Festa della Grecia in Villa

Continuano gli eventi enogastronomici negli spazi all’aperto del Parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo: appuntamento dal 9 al 12 Settembre 2021 con la 18° edizione di Grecia in Festa, il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per un weekend lungo non perdere! Il festival sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti con servizio ristorazione o servizio d’asporto attivo: previste tante specialità tipiche della cucina greca tradizionale, tra cui Pita Gyros, Insalata Greca, Bastoncini di Feta, Yogurt Greco, Salsa Tzatziki e molto altro.