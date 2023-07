Cosa fare (anche gratis) nel weekend a Monza e in Brianza

Yoga e relax, animali in piazza per la fiera zootecnica, appuntamenti enograstronomici tra birra, salamelle o piatti della tradizione. Ecco le proposte per l'ultimo weekend di luglio che abbiamo selezionato per voi. La guida agli eventi da venerdì 28 a domenica 30 luglio 2023.

Concerto a lume di candele alla Reggia di Monza

Un tributo a Ennio Morricone al lume di candele, nella suggestiva cornice della Reggia di Monza. In Villa Reale arriva il Candlelight con la "magia di un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato".

Venerdì 28 luglio alle 20.30 e 22.30 ci sarà il primo concerto in programma annunciato dagli organizzatori a cui seguiranno altri due appuntamenti. Nei giardini della Reggia di Monza sarà possibile ascoltare le più famose colonne sonore di Ennio Morricone alla luce confortante delle candele.

Festival del Benessere al parco Tittoni

Al parco Tittoni a Desio arriva il festival del benessere. Un weekend (sabato 29 e domenica 30 luglio) dedicato alla scoperta di sé, ricco di serenità, rilassamento e curiosità. Il Benessere Day è un progetto realizzato da Oriente Day e gratuito al pubblico, dove si potranno trovare operatori olistici che propongono massaggi e trattamenti rigeneranti, aziende del benessere e tante altre curiosità. Si potranno trovare anche curiosi oggetti dal mondo alle bancarelle che propongono l’artigianato etnico.

Un workshop di yoga nel prato durante la mattina, a stretto contatto con la natura e guidato da meravigliose insegnanti, ti preparerà ad affrontare con energia e meraviglia la giornata. Durante tutto il giorno ci saranno workshop ed incontri per sperimentare in prima persona le pratiche di energizzazione, meditazione e rilassamento, tra Gong, Yoga, Tai Chi, Genesa Crystal e tanto altro.

Sagra delle salamelle

Torna a Brugherio la sagra delle salamelle. Nell'ultimo weekend di luglio torna, dopo due anni di pausa, “Salamelle in Sol Maggiore”, l'appuntamento che vede il protagonista il gruppo del Corpo musicale San Damiano Sant'Albino: poseranno gli strumenti musicali e si trasformeranno in cuochi, camerieri, baristi, animatori per una festa in programma da venerdì 28 a domenica 30 luglio. Tre serate di cibo, musica e buona compagnia. La manifestazione si terrà presso l'area feste di via Aldo Moro a Brugherio.

Festa della birra a Muggiò

A Muggiò approda il festival della Birra. La manifestazione, organizzata da Tipico Eventi, arriva per la prima volta in città con “BEER & SOUND - Festival della Birra”, l’evento dedicato alla birra in tutte le sue declinazioni. L'appuntamento è nel parco Superga, immersi nel verde, per un fine settimana all'insegna del relax e della compagnia con un’ampia selezione di birre italiane ed estere, tra cui pils, lager, weiss, rosse e dark, ma anche grandi eccellenze artigianali, il tutto abbinato all’intrattenimento per eccellenza: la musica. Il Parco Superga verrà addobbato a festa per quattro giornate all’insegna della migliore birra e di tanto divertimento per tutti. Presente anche una selezione dei migliori street chef per ottimi piatti on the road tra una birra e l’altra.

Vacanze nel borgo

Lazzate, in estate, si trasforma in un piccolo borgo dall'atmosfera vacanziera. Torna, per la 18esima edizione, la manifestazione Vacanze nel borgo. Dal 28 al 30 luglio e dal 4 al 10 agosto dieci giorni all’insegna dello svago, relax e divertimento per tutte le età: spettacoli, serate danzanti, ristorante in piazza con 600 posti a sedere e gestione informatizzata, piscine gratuite per i bambini, piano bar serale, baby-dance, giochi, animazione, spiaggia, solarium e tanto altro ancora per vivere sotto casa l’autentico clima delle vacanze estive.

Gonfiabili, bancarelle e animali: la fiera zootecnica

Bancarelle, gonfiabili, cucina e immancabili gli animali. A Casatenovo, da giovedì 27 a lunedì 31 luglio, torna la fiera Zootecnica di San Gaetano.