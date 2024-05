Torna la "4 Passi a 4 Zampe" nel parco di Monza

Torna a Monza la "4 Passi a 4 Zampe", la camminata organizzata dall'Enpa che ha raggiunto il traguardo delle 30 edizioni, dopo 27 reali e 2 virtuali a causa del Covid (nel 2020 e 2021). Oggi come allora, l’obiettivo della marcia, patrocinata dal Comune di Monza, dalla Provincia di Monza e Brianza e dalla Reggia di Monza, è l’opportunità di fare una camminata piacevole, lungo i viali alberati del parco, ma è nel contempo una silenziosa denuncia contro gli abbandoni estivi e ogni altra forma di maltrattamento nei confronti degli animali, sia domestici, sia da reddito, sia selvatici.

Iscrizioni e programma

Il ritrovo è dalle ore 14.30 di domenica 19 maggio nei pressi del parcheggio interno alla Porta di Vedano al Lambro (MB) – l’ingresso principale dell’autodromo – dove è possibile parcheggiare sia all’interno del Parco (a pagamento) sia nelle vie adiacenti. Le iscrizioni per i cani partecipanti – tutti rigorosamente al guinzaglio – si aprono alle ore 14.30. La partecipazione prevede una quota di iscrizione di €10 per ogni cane, che darà diritto a ricevere un’elegante T-shirt bianca per il proprietario (in diverse taglie) oppure la nuovissima bandana blu per il cane, entrambe con il logo della manifestazione.

La camminata, lungo un percorso ombreggiato di circa 3 km, avrà inizio alle ore 15.30. Durante la passeggiata sono previste delle soste nei pressi delle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani più assetati. Consigliamo però a tutti di portare una bottiglia d’acqua e una ciotola per il proprio cane in caso di necessità. Il percorso è tranquillamente agibile per famiglie con bimbi in passeggino e per disabili.

Partecipanti, ospiti e mascotte

Il corteo sarà aperto dalle nostre immancabili mascotte, i pony shetland Gigio e Castagna e da una rappresentanza dei cani del canile di Monza. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, saranno come sempre graditi ospiti i Carabinieri a Cavallo, gli agenti di Unità Cinofile della Polizia di Stato e l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Monza e della Protezione Civile. In coda al corteo per ogni emergenza non mancherà anche quest’anno un’ambulanza della Croce Verde Lissonese, oltre allo speciale automezzo attrezzato “Salvanimali” con a bordo i veterinari ENPA, pronti a intervenire per qualsiasi evenienza. La camminata giungerà verso le 16.30 presso la Cascina San Fedele all’interno del Parco. Ad attendere gli atleti a due e a quattro zampe un meritato ristoro offerto da ENPA: acqua fresca e biscotti per i cani, snack, dolci e bevande fresche per tutti i partecipanti. Solo in caso di pioggia persistente la manifestazione sarà annullata. In questo caso l’annullamento sarà annunciato sulla pagina facebook e sul sito ENPA Monza.