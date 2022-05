Venus Festeggia i suoi 60 anni assieme ai monzesi in Villa Reale

Venus, dealer Mercedes di punta a Monza e provincia, compie 60 anni. E, per l'occasione, ha organizzato una serie di eventi nei Giardini della Villa Reale. Aperitivi ecosostenibili, per creare un momento di convivialità e nel contempo sensibilizzare gli ospiti in merito alla mobilità a impatto 0.

L’evento, aperto a tutti, darà la possibilità di vivere un’esperienza conviviale attraverso un aperitivo “pic-nic” rivolto ad ogni fascia di età. Il tutto si svolgerà sui Giardini Reali retrostanti la Villa.

Sarà possibile acquistare una box aperitivo che potrà essere consumata all’esterno in piedi o più comodamente sul prato. Il tutto sarà accompagnato da musica live di sottofondo, ogni domenica con una proposta differente.

Filippo Pizzagalli, Responsabile Marketing del gruppo e organizzatore dell’evento commenta così: “Da monzese quale sono, estremamente legato al mio territorio, mi sono posto l’obiettivo di creare un evento che potesse mostrare quanto l’azienda di cui faccio fieramente parte, sia parte integrante di Monza e della Brianza più in generale. Venus è nata e cresciuta in Brianza e fa parte del tessuto imprenditoriale e culturale di questo territorio; ho ritenuto opportuno fare e farci questo regalo per festeggiare i 60° di attività. Durante le domeniche in Villa Reale daremo chiaramente la possibilità di provare le vetture di ultima generazione completamente elettriche; ma l’intento rimane quello di festeggiare e condividere momenti assieme a tutti in un contesto unico nel quale sono legati i ricordi di molti. Sarà una vera e propria festa. In ultimo ci

tengo a fare un doveroso ringraziamento al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, nonostante le attività incessanti che richiede un contesto come quello del Parco, è riuscito ad aiutarci a realizzare questi appuntamenti, a dimostrazione del fatto che, quando l’intento è quello di far vivere Monza, istituzioni ed enti sono sempre disponibili purchè ne vengano rispettati modi e tempi".