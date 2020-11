Abitatori del tempo 2.0 edizione speciale 2020

A novembre si terrà in diretta streaming la rassegna filosofica “Abitatori del tempo” che, per questa edizione 2020, sarà declinata sui principali temi di attualità legati all’emergenza sanitaria, attraverso un taglio ampio e uno sguardo filosofico sul tempo presente. L’iniziativa prevede conferenze online di natura filosofica in forma dialogica, coinvolgendo per ogni simposio uno o due relatori, che offriranno al pubblico alcune idee filosofiche originali per riflettere sul delicato momento storico che stiamo vivendo. In seguito alle ultime normative anti-contagio in vigore, il programma, che prevedeva sette conferenze in presenza organizzate presso sei Comuni di Monza e della Brianza, sarà realizzato in via telematica.

Con la collaborazione di Radio Binario 7 di Monza, l’evento sarà trasmesso contemporaneamente sulle pagine Facebook e sui canali Youtube dell’Associazione AlboVersorio e di Radio Binario 7, così da favorire l’incontro e lo scambio di diversi punti di vista filosofici in uno spazio virtuale condiviso dal pubblico e dai filosofi relatori.



Il programma completo di Abitatori del tempo 2020:

• con Paolo Bellini e Roberta Sala, “Potere, sorveglianza e limitazioni delle libertà individuali” (venerdì 6 novembre, h 18:30)

• con Umberto Curi e Armando Torno, “Filosofia e medicina: un legame antico” (domenica 8 novembre, h 18:30)

• con Umberto Galimberti ed Erasmo Silvio Storace, “Emergenza e tramonto dell'Occidente” (giovedì 12 novembre, h 18:30)

• con Giulio Facchetti, Giuseppe Girgenti e Roberto Mordacci, “Etica, rispetto e responsabilità nell'epoca dell'emergenza” (venerdì 13 novembre, h 18:30)

• con Vito Mancuso, “Il coraggio e la paura” (giovedì 19 novembre, h 18:30)

• con Claudio Bonvecchio e Fabrizio Sciacca, “Distanza sociale, controllo e sorveglianza: nuove categorie del politico” (giovedì 26 novembre, h 18:30)

• con Paola Biavaschi e Alessandra Vicentini, “Fake news, disinformazione e diritto dell'informazione” (venerdì 27 novembre, h 18:30)



Gli eventi saranno quindi trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook dell’Associazione AlboVersorio e di Radio Binario 7 e sui canali Youtube di AlboVersorio e di Radio Binario 7. Il pubblico potrà accedere e partecipare alle conferenze tramite le modalità e i link resi noti su tutti i canali di comunicazione dell’Associazione AlboVersorio e di Radio Binario 7.

