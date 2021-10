Aci Racing Weekend in Autodromo

Il Tempio della Velocità è pronto a fare da palcoscenico all’ultimo degli ACI Racing Weekend in programma per la stagione 2021. Tra i cordoli dell’Autodromo Nazionale Monza, in un fine settimana che vedrà assegnati diversi titoli e che sarà dunque all’insegna delle grandi emozioni, sono pronti a darsi battaglia i protagonisti di ben 5 differenti campionati: team e piloti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, della Formula Regional European Championship by Alpine, dell’Italian F4 Championship powered by Abarth, della Clio Cup Europe e della Porsche Carrera Cup Italia si preparano a lottare tra le curve e i lunghissimi rettifili del circuito monzese.

Clicca qui per scaricare il programma provvisorio del weekend.

Il fine settimana dell’ACI Racing Weekend 2 sarà aperto al pubblico nella sola giornata di domenica. L’ingresso sarà gratuito e permesso fino al raggiungimento della capienza massima prestabilita, mentre il parcheggio sarà a pagamento. Il tagliando parcheggio è acquistabile solo alle porte dell’Autodromo (ingresso Vedano) il giorno dell’evento.