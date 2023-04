Auto storiche in autodromo per il weekend

ACI Storico Festival ritorna a Monza anche nel 2023. Domenica 16 aprile il Tempio della Velocità sarà infatti teatro del primo appuntamento stagionale tra gli eventi targati Club ACI Storico, per una giornata che si prospetta ricca di fascino per gli amanti dell’heritage, della tradizione e delle auto d’epoca. Il successo del format della manifestazione, giunta alla terza edizione e organizzata in collaborazione con Automobile Club Milano, Registro Italiano Alfa Romeo e Scuderia del Portello, è dimostrato dai numeri dello scorso anno, quando oltre 650 vetture hanno invaso il paddock, la pista e le Sopraelevate del circuito brianzolo tra parate, esposizioni e turni di giri liberi senza sosta.

A partire dalle 9:30sono in programma le sessioni di track day che occuperanno tutta la giornata e si concluderanno alle 16:45. Ogni turno durerà 25 minuti e permetterà agli iscritti di provare l’ebrezza di guidare su una delle piste più famose al mondo. Spazio anche per una importante novità: i partecipanti potranno infatti cimentarsi con le loro auto in giri in pista in configurazione street legal, con un costo agevolato per i soci ACI Storico. Saranno ben 6 gli slot di questa tipologia, e uno di questi aprirà proprio la giornata di azione in pista. Non mancheranno poi le classiche parate, che caratterizzeranno in parte il circuito stradale tra le 12:15 e le 14.25 e tra le 17 e le 18, e in parte l’Anello Alta Velocità e le Sopraelevate, con turni continuativi da 30 minuti ciascuno a partire dalle 9:30 e fino alle 17. Infine, nel corso della manifestazione si terranno anche alcune tavole rotonde, presentazioni e premiazioni dislocate tra il paddock e la Sala Stampa Tazio Nuvolari.

Tra le altre, alle 14:30 verrà presentato il nuovo corso sul restauro di auto d'epoca a cura di MTS Motorsport Technical School e alle 16 ci sarà invece la premiazione delle auto partecipanti all'ACI Storico Festival. L’Autodromo sarà aperto al pubblico, così come sarà libero l'accesso alle tribune e al paddock, quest'ultimo dedicato alle esibizioni statiche delle vetture coinvolte nell'evento. Durante la giornata saranno attivi anche i tour del Monza Circuit Experience e il Tiscali Monza Karting nel piazzale interno della Curva Parabolica-Alboreto.