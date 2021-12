"Alice nella Reggia delle Meraviglie" in Villa Reale

In occasione dell'apertura straordinaria della Reggia di Monza dal 26 dicembre al 9 gennaio Musicamorfosi partecipa al palinsesto di eventi speciali con l'iniziativa "Alice nella Reggia delle Meraviglie" dedicato ai bambini. Si tratta di una attività a ciclo continuo, inclusa nel prezzo del biglietto.

Come funziona

Nella Sala Bianca e nella Sala da Pranzo di Famiglia verrà allestito un innovativo spazio gioco per permettere ai bambini di sognare, giocare, costruire ed esplorare infinite possibilità creative con curiosi ospiti: alcuni personaggi ispirati alla fiaba Alice nel Paese delle meraviglie di Lewis Carroll, performance estemporanee e diffuse di acrobate, danzatrici, cantanti e pianisti nei panni di Cappellai matti, Regine di Cuori, Soldatini dell’esercito di carte e, soprattuto, in quelli di Alice con i quali intraprendere una suggestiva immersione nella “Reggia delle Meraviglie”.

La fiaba prende forma nella Reggia

Un grande gioco di immaginazione, un innovativo format che scatena la creatività e il divertimento a partire dal quale grandi, piccini e piccine saranno condotti nelle suggestioni del meraviglioso mondo di Alice di Lewis Carroll. Performance imprevedibili e diffuse di acrobate, cantanti liriche e pianisti che sembrano usciti proprio dello “specchio di Alice” apriranno una finestra parallela di visioni per assaporare e scoprire le Sale della Reggia attraverso un percorso di fantasia.

DOVE? Al Primo piano nobile della Reggia con base nella Sala da pranzo di famiglia e in Sala Bianca dove verrà allestita la PLAY! for kids di Musicamorfosi con animazioni e performance regali per immergersi nelle suggestioni di Alice nel paese delle Meraviglie di Lewis Carroll

COSA SUCCEDE? Tra le tantissime opzioni di questa visita speciale alla Reggia di Monza di questa apertura straordinaria, avrete la possibilità di giocare o di lasciare i vostri piccoli nelle due sale (à manger e Bianca nel primo piano nobile) a giocare e divertirsi con la PLAY! di Musicamorfosi. Queste due sale sono anche il luogo di ritrovo e partenza per incursioni e passaggi in tutto il piano nobile di strani personaggi e performer, tutti ispirati al mondo di Alice. Potrete trovare qui e poi in giro per la Reggia: il Cappellaio Matto che suonerà il pianoforte Tallone (un antico e speciale pianoforte di proprietà di Gioventù Musicale d’Italia) che si trova nel meraviglioso Salone delle Feste. Alice una acrobata speciale leggera come le capriole e i volteggi che farà nell’aria regale della Reggia! La Regina di Cuori una apparizione fantastica con una voce potente e ammaliante che vi porterà ad assaggiare con le orecchie alcuni temi e arie d’Opera. Un Soldatino dell’esercito della Regina di Cuori che oltre a tenere d’occhio tutti e tutte, a controllare, far passare, contare le persone, scrutare i furfanti, pare abbia la capacità di leggere storie favolose! Il mitico Bianconiglio che corre sempre e insegue il tempo e oltre a danzare e volteggiare nell’aria vi indicherà la strada da prendere e quella da non prendere, soprattuto. Di tanto in tanto vi sembrerà di vedere anche il Brucaliffo … nooo forse ve lo sarete soltanto immaginato!