"Alla stessa ora, il prossimo anno", spettacolo al Manzoni

Dopo l’emozionante serata di presentazione della Stagione 2021/2022, la Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza inizia ufficialmente venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre con lo spettacolo “Alla stessa ora il prossimo anno”.

Si tratta della nuova produzione dal Teatro Teatro Stabile di Verona, una commedia raffinata ed esilarante scritta da Bernard Slade, brillante autore canadese (che ne fece anche una trasposizione cinematografica per la quale ottenne una nomination all’Oscar). Un uomo e una donna, entrambi già sposati, s'incontrano per caso in un motel, tra loro scatta la passione e inizia una storia d’amore lunga 24 anni. Può una storia d’amore andare avanti indisturbata per ventiquattro anni? “Certo!” – direbbe Slade - “Il segreto è incontrarsi solo quel giorno alla stessa ora. Ogni anno.”

“Alla stessa ora, il prossimo anno è sicuramente una commedia molto divertente su amore e adulterio, ma ancor di più è un viaggio nel tempo che noi spettatori facciamo seguendo le vicende dei due amanti che ogni anno si ritagliano una pausa dalla consuetudine delle loro vite, incontrandosi clandestinamente in una stanza d'albergo per trascorrere una notte di passione, e per guardare l'altro e immaginarsi una vita diversa – dice il regista Antonio Zavatteri - Noi, con loro, attraversiamo un periodo di venticinque anni e vediamo, attraverso le loro storie, il passaggio del nostro tempo provando quel brivido e quella vertigine che si prova nel fare un bilancio della propria vita. La commedia di Bernard Slade ha una storia di messe in scena molto ampia, da Broadway alle nostre sale, spesso con interpreti illustri e brillantezza da vendere, una comicità che è necessaria e contenuta meravigliosamente nella scrittura, ma come pura è necessaria l'emozione che ci deve suscitare il riconoscerci nei protagonisti”. Zavatteri insieme agli attori Alberto Giusta e Alessia Giuliani avevano già calcato il palco del Manzoni di Monza con una delle commedie sofisticate più apprezzate delle scorse stagioni, “Le prénom. Una cena tra amici”.

Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 novembre 2021

Venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 16.00

ALLA STESSA ORA, IL PROSSIMO ANNO

di Bernard Slade

con Alberto Giusta e Alessia Giuliani

regia Antonio Zavatteri

scene Laura Benzi

costumi Francesca Marsella

realizzazione scene Props And Decors