Amatis Trio al Binario 7

Sul palco del teatro Binario 7 sabato 21 gennaio alle 21 in sala Chaplin ci sarà una delle formazioni cameristiche emergenti in Europa, costituita da tre straordinari musicisti che si sono già esibiti in 43 paesi nei cinque continenti. In arrivo una delle punte di diamante della stagione musicale “Terra” con un concerto sostenuto dal Forum Austriaco di Cultura a Milano e dal Ministero degli Affari Esteri austriaco.