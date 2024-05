Venerdì 10 maggio alle ore 17.30 presso l’Antica Filanda del Santuario di Santa Maria delle Grazie Via Montecassino 18, Monza (MB) , l’Associazione Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza, con la partecipazione di VitaWorld e Forum Donne Ucraina inaugura la mostra/evento



“ANGELI_Presenze d’Amore e di Luce”



che si svolgerà dal 10 al 16 maggio 2024

in concomitanza con una importante ricorrenza celebrata nel mese di maggio in tutto il mondo:

16 maggio 2024 – giornata Internazionale della Luce UNESCO



Una mostra in cui il trascendente incontra l’Arte.

Angeli, “figure di Luce” proiezione dell’Amore divino, presenze soprannaturali che ci attorniano, stabilendo un legame profondo tra la Terra e il Cielo, gli uomini e Dio.

Angeli invocati, amati e dimenticati



Per l’occasione la facciata della Antica Filanda sarà vivacizzata dall’installazione

“FIORI PER LA PACE” formata da tante bandierine bianche dipinte a fiori, da donne e bambini ucraini, durante gli workshop di Art Therapy di VitaWorld , in collaborazione con Forum Donne Ucraina : simbolicamente simulano un’offerta di fiori alla Madonna perché interceda per la Pace nel Mondo e… chi meglio dei bambini, che sono “la nostra vera luce su questa terra”, può interpretare questo pensiero colmandolo di luce pura?



Nelle Sale a piano terra potremo ammirare le opere di 14 artisti e 2 fotografi e leggere i componimenti poetici di 9 poeti che interpretano il tema degli Angeli e della Luce divina.

Lo spettatore sarà intimamente coinvolto ed indotto a meditare…



Mentre nella sala al piano superiore saranno esposti grandi pannelli che riproducono, fedelmente, su raso, pagine della preziosa Bibbia miniata di Borso d’Este, offerti in visione da Aldo Ramazzotti.



Nel corso del programma si terranno incontri con gli artisti e fotografi, interventi poetici attinenti al tema della Luce ed una conferenza sulla Bibbia di Borso d’Este a cura di Aldo Ramazzotti



Sabato 11 maggio alle ore 21 avrà luogo l’EVENTO/ LUCE, ideato dall’Arch. Elisabetta Bosisio. iscritto all’ “International Day of Light” UNESCO, evento collettivo volto a ricreare “L’ALBERO DELLA VITA” attraverso una CATENA “UMANA” LUMINOSA.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.



L’ALBERO DELLA VITA è un simbolo universalmente riconosciuto che ritroviamo in molte culture arcaiche ed esprime il collegamento delle tre dimensioni spazio-esistenziali fondamentali: il mondo degli inferi (le radici sottoterra), la terra-mondo umano naturale (il tronco) e il Cielo (la chioma che si innalza e si apre verso l’alto).





L’albero della Vita è “la scala di Giacobbe” (Genesi 28)

la cui base è appoggiata alla terra e la cui cima tocca il cielo. Lungo di essa gli “ANGELI” cioè le molteplici forme di consapevolezza che animano la Creazione, salgono e scendono in continuazione. Lungo di essa sale e scende anche la consapevolezza degli esseri umani.



Auspichiamo, una ri_nascita e una ri_connessione spirituale tra Cielo e Terra, affinchè i conflitti, che affliggono la nostra Terra abbiano termine.



Nelle giornate di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 dalle 16.30 alle 18.30 saranno allestiti laboratori d’Arte gratuiti ad opera delle artiste Elisabetta Bosisio e Mariella Convertini Arosio.



lunedì 13 ore 16.30 - disegniamo le bandierine per la Pace, saranno aggiunte all’installazione .. . “FIORI PER LA PACE”, posizionata in facciata della Antica Filanda

martedì 14 ore 16.30 - dimostrazione di pittura a fresco

mercoledì 15 ore 16.30 - dipingiamo il mandala “ALBERO DELLA VITA” su stoffa

giovedì 16 ore 16.30 -produciamo la carta marmorizzata





PARTECIPANO ALLA MOSTRA:

Pittori: Giovanna Barnoffi, Cesar Bohorquez, Maria Teresa Bolis, Elisabetta Bosisio, Mariella Convertini Arosio, Lina Dotti, Patrizia Franchina, Annamaria Gagliardi, Angelo Marsiglio, Dolores Micele, RAF ( Raffaele Dragani), Arianna Scozzari

Fotografi: Ilaria Ramazzotti, Ofelia Usai

Poeti: Giovanna Barnoffi, Elisabetta Bosisio, Clelia Brambilla, Maurizio Brigandi, Luigi Generani, Piera Grimoldi Lucia Ingegneri, Maria Organtini, Ilaria Ramazzotti, Ofelia Usai





ORARIO MOSTRA

Venerdì 10 ore 16.00/19.00 INAUGURAZIONE ore 17.30

Sabato 11 ore 10.00/13,00

ore 15.30/19.30 ore 16.00/17.30 INCONTRO CON ARTISTI E FOTOGRAFI . ore 17.30/19.00 INTERVENTI POETICI

ore 20.30/22.30 Apertura straordinaria per evento serale

ore 21.00 “L’ALBERO DELLA VITA” Evento iscritto a . INTERNATIONAL DAY OF LIGHT - UNESCO

Domenica 12 ore 10.00/13.00

ore 15.30/19.30- ore 15.30 “ LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE” Conferenza . a cura di Aldo Ramazzotti

Lunedì 13, Martedì 14, Mercoledì 15, Giovedì 16 - ore 16.00/19.00 Laboratori attivi dalle 16.30 alle18.30







