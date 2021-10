Fattoria in piazza

Fattoria didattica in piazza a Ornago. In occasione delle iniziative organizzate domenica 10 ottobre 2021 per la giornata del Volontariato e delle Associazioni a Ornago, in Piazza Martiri, Piazza Dante e Piazza del Mercato, è in programma anche un appuntamento dedicato ai più piccoli. Un percorso didattico ed educativo dove i bambini potranno conoscere e interagire con circa 100 animaletti sotto la guida di un educatore.

Il percorso sarà organizzato in modo da non creare assembramenti (max 25 posti per percorso) su tre orari:

• 1° percorso ore 11.00;

• 2° percorso ore 15.00

• 3° percorso ore 17.00

Per prenotarsi è necessario compilare modulo al seguente link:

https://form.jotform.com/212791515568362

