Un mistero da risolvere. Nel tempo di un apericena.

A Bovisio Masciago venerdì 21 ottobre va in scena l'evento Apericena con delitto. "Volete risolvere un mistero? Un giallo nello stile di Agatha Christie?" annunciano dal comune. L'appuntamento è presso la Biblioteca Alda Merini di via C. Cantù 11 alle ore 19:30 per vestire i panni di un vero investigatore sorseggiando un aperitivo.

"La compagnia Oplà metterà in scena un delitto e a voi non resterà che trovare il colpevole ... tra una portata e l'altra" si legge nel volantino. Le iscrizioni vanno perfezionate entro il 10 ottobre e l'evento ha un costo di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

- eventi@comune.bovisiomasciago.mb.it

- tel. 0362-511228/265 - 0362/595058