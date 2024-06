Un aperitivo tra la lavanda in Brianza

Una distesa di viola, per perdersi nei colori e nel profumo della lavanda. In Brianza, come in Provenza. E tra la lavanda si può anche rilassarsi e sorseggiare del vino e fare un aperitivo.

L'iniziativa è in programma domenica 30 giugno, a Usmate Velate, nel campo dell'azienda agricola Vertemara di Umate Velate. Un'area con oltre 2 mila piante già in fiore da qualche giorno già aperto al pubblico per la raccolta dei mazzetti.

L'aperitivo tra la lavanda sarà disponibile in due fasce orarie: al mattino, alle 11, e al pomeiggio, alle 17. L'ingresso al campo con aperitivo ha un costo di 15 euro, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 giugno.

Il campo sarà aperto dalle 10 alle 19. L’ingresso con la raccolta di 55 spighe di lavanda costa 5 euro, gratis per i bambini fino a 5 anni. Per informazioni telefonare al numero 3924340730.