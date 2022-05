Prezzo non disponibile

Musica e vista mozzafiato per un aperitivo immersi nella natura con la Villa Reale sullo sfondo. Nei Giardini Reali arriva l'appuntamento con il Pic-Drink, l'aperitivo pic- nic nel Parco di Monza. L'iniziativa prende il via domenica 15 maggio ed è prevista musica live con djset e un servizio di food&beverage. L'ingresso è libero e l'evento è in programma tra le 18 e le 23.

L'iniziativa poi verrà replicata domenica 5 giugno, 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio e chiuderà il calendario domenica 10 luglio.