Dove fare un aperitivo immersi tra i tulipani in Brianza

Un aperitivo, con un calice di vino e stuzzichini, in un angolo fiorito in Brianza. A Cornate d'Adda, nel campo di tulipani you-pick Fioriranno è possibile fare un happy hour tra i filari fioriti.

L'ape più fiorito della Brianza, così l'hanno ribattezzato gli organizzatori, è in programma venerdì 5 aprile dalle 17 alle 19.

"Un’esperienza unica che ti porta in un viaggio sensoriale tra i colori dei nostri tulipani e narcisi. Immagina di sorseggiare un cocktail o un calice di vino mentre ti godi il tramonto e la vista mozzafiato del campo fiorito. “Ape a FiorirAnno” ti invita a gustare deliziosi stuzzichini preparati con ingredienti freschi e locali, a cura di Vinclick" spiegano dal campo.

Il campo Fioriranno

Nato dal desiderio di due fratelli di far avvicinare tutti alla pratica del “you-pick”, cioè del “tu-raccogli”, è un’occasione per famiglie, gruppi di amici e amanti della natura di passare qualche ora all’aria aperta ammirando una spettacolare fioritura di narcisi, tulipani, crocus, muscari e raccogliendo direttamente dal campo i fiori preferiti. Un’oasi fiorita in cui il tempo si ferma, ed è la bellezza della fioritura a sorprendere.

“Abbiamo scelto i fiori come strumento di collegamento tra passato e presente perché i nostri nonni erano fioristi, e abbiamo passato la nostra infanzia circondati dai fiori crescendo e imparando. I nostri paterni invece erano dei coltivatori diretti di granoturco, soia, grano e l’azienda agricola di famiglia ha coltivato ettari ed ettari di terra decade dopo decade, e loro, sin da piccoli, ci divertivamo a seguire le fasi della semina e della raccolta” ha raccontato Nicolò Maggioni. Sua sorella Tecla: “Abbiamo voluto creare uno spazio che regalasse ai visitatori momenti di spensieratezza bucolica, da cui uscire ricaricati, ristorati. Un posto che si prendesse cura anche della salute mentale dei visitatori. Siamo finiti per creare qualcosa che anche a noi regala tantissimo. Edizione dopo edizione, siamo contenti di vedere che anche per i visitatori è così: il nostro campo di raccolta è ormai diventato una tappa fissa primavera dopo primavera, un vero posto del cuore”.