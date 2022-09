Inaugura a Caponago il primo Pet store Arcaplanet

Prezzo non disponibile

Il nuovo negozio, che si trova in Viale Monza, verrà inaugurato il 09 e il 10 settembre: sarà un evento imperdibile a cui potranno partecipare tutti i clienti con i loro animali domestici. All’interno dello store, invece, i Pet specialist saranno a completa disposizione per offrire ai Pet Parent un’assistenza personalizzata e i migliori consigli per il benessere e la cura degli animali domestici.

Inoltre, nelle due giornate di inaugurazione, tutti i partecipanti potranno ricevere un carnet di 6 buoni sconto da utilizzare in tutti i Pet store Arcaplanet fino al 31 dicembre e, a fronte di una spesa minima di 30€, un gadget a scelta tra un morbido cuscino Soft Bed e un esclusivo tiragraffi Lovedì.

Il Pet Store Arcaplanet di Caponago

Il nuovo Pet store di Caponago offre, coerentemente agli altri punti vendita dell’insegna, un vasto assortimento di prodotti di qualità, selezionati con cura, per soddisfare tutte le esigenze degli animali domestici.

Il punto vendita, inoltre, sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle 09 alle 20.00.

Promozioni da Arcaplanet: scopri il servizio Click & Collect

Il Pet store offre diversi servizi, tra cui un ampio e comodo parcheggio, oltre alla possibilità di acquistare con Ordina e Ritira, il servizio Click & Collect di Arcaplanet con cui è possibile fare la spesa comodamente online sul sito arcaplanet.it e ritirarla direttamente in negozio.

