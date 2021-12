Quando visitare la Reggia di Monza durante le festività

Aperture straordinarie nel periodo di Natale per la Reggia di Monza. Si accendono le luci per le festività natalizie e cominciano le aperture straordinarie della Villa Reale. Oltre a mercoledì 8 dicembre, con l’apertura straordinaria delle Sale di Rappresentanza, degli Appartamenti Reali e degli Appartamenti Privati del Secondo Piano Nobile della Villa dalle 10:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 17:30) si prosegue sabato e domenica (10:30-18:30) attraverso il racconto in pillole di guide turistiche abilitate.

Domenica 12 dicembre si concludono le esposizioni temporanee la "Biennale delle Accademie" al terzo piano Belvedere della Villa Reale e “I Muri del Silenzio”, progetto fotografico a sostegno delle donne vittime di violenza, presso l’Orangerie.

Le altre aperture per le Feste: 6,27,27,29,30 dicembre 2021 e 2,3,4,5,6,7 gennaio 2022.