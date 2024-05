Un giorno con le api in Brianza

Besana in Brianza

- Vuoi vedere migliaia di api dal vivo?

- Vuoi assaggiare i mieli più rari e particolari d'Italia?

- Vuoi passare una giornata in mezzo alla natura a contatto con gli animali e imparare molto su api farfalle e impollinatori?

- Aggiungi un bel picnic gustando un buon pasto da produttori locali e sorseggiando della birra al miele!

- E un sacco di laboratori ed esplorazioni!

Il 18 e 19 maggio da Apicoltura Dell'Orto, in occasione della Giornata Mondiale delle api, ci saranno due giorni a porte aperte con visite guidate dalle api, laboratori di realizzazione di candeline di cera, vasetti di miele, truccabimbi, creazione di spillette, giri sui pony, laboratori in inglese (solo Domenica), produttori locali, con grigliate, formaggi, birre, torte e tanto altro.



Ingresso gratuito con laboratori a ciclo continuo e visite guidate ogni trenta minuti (consigliata la prenotazione sul sito ma non obbligatoria)