Bancarelle con creazioni di artigianato, colori e germogli di primavera e prodotti tipici. Domenica 3 aprile ad Arcore arriva il mercatino di Primavera in centro.

L'evento è in programma domenica 3 aprile in Largo La Vela e in via Roma: ci sarà una esposizione di prodotti dell'ingegno creativo artigianale italiano, spori titpi e intrattenimento. L'iniziativa è in programma dalle 8 alle 19.