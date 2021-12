Argentina Fusion al Binario 7

Nuovo appuntamento per la rassegna Terra. Musica, voci e paesaggi sonori al teatro Binario 7.

Il trio Lautaro Acosta in una fusione perfetta tra generi popolari e sonorità contemporanee.

Il Lautaro Acosta Trio è costituito da tre artisti argentini residenti in Italia che hanno dato vita a un progetto musicale in cui confluiscono ritmi e stili della loro tradizione e cultura d’origine. La scelta del repertorio e il gusto interpretativo dei musicisti danno luogo a una fusione perfetta tra i diversi generi popolari (come il tango e la musica andina) e sonorità progressive e jazz-rock, con qualche velato accenno ad elementi classici. Tutto questo avvalendosi del registro sonoro e delle caratteristiche timbriche del proprio organico, per compensare ed evocare al tempo stesso gli strumenti tradizionali utilizzati nelle diverse "agrupaciones folcloricas", creando sorprese acustiche molto particolari che si sviluppano e si proiettano verso nuove forme estetiche. I tre musicisti si sono imposti sulla scena internazionale e hanno all’attivo concerti in tutto il mondo con diverse formazioni cameristiche.