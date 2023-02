Arpe & cuscini - con il cerchio delle fate

Do re mi..rilasso: la musica che coccola.

Con il Cerchio delle Fate, arpe celtiche e voci.



L'appuntamento è per sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21 presso l'Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie Onlus via Madonnina 54 a Varedo (Mb).



Arpe&cuscini è un concerto particolare, dedicato a chi desidera concedersi un momento di rilassamento nell'ascolto del suono delle arpe. Coccole sonore da 0 a 100+ anni. Un modo inconsueto di "sentire" la musica, le vibrazioni delle arpe, di piccoli strumenti e della voce, non solo con le orecchie ma con tutto il corpo. Non c'è palco, non ci sono sedie. Tutti comodamente a terra, senza scarpe, sdraiati su un tappetino o seduti su di un cuscino morbido e accogliente, rilassati, avvolti dai suoni e cullati dalla musica.



Il Cerchio delle Fate, (arpe celtiche e voci) nasce nel 2007 sotto la guida di Patrizia Borromeo, arpista, compositrice e direttore artistico. Il gruppo si propone di ricercare e valorizzare un repertorio di musiche tradizionali e antiche, strumentali e vocali, approfondendone le origini e la storia.



Posti limitati prenotazione necessaria.





Costo di partecipazione 15€