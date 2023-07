La notte degli arrosticini in Brianza

Prezzo non disponibile

Arrosticini Night. In Brianza arriva la notte degli arrosticini, una serata tutta dedicata alla specialità regina delle griglie estive. L'appuntamento è in programma per martedì 13 agosto al parco Tittoni di Desio. A partire dalle 18 sarà possibile degustare la specialità insieme a una buona birra. L'ingresso è gratuito.