The Art of Fighting, il grande pugilato all'Arena di Monza

L'appuntamento con i campioni del pugilato torna a Monza con The Art of Fighting.

L’evento TAF 6 andrà in scena sabato 8 giugno all’Arena di Monza, con inizio alle ore 19. Gli spettatori assisteranno a un programma ricco che promette spettacolo e incontri combattuti tra i migliori pugili italiani in circolazione, con due match titolati. Il main event della serata vede contrapposti l’imbattuto Mohamed El Maghraby (8 vittorie e 0 sconfitte) e Stiven Leonetti Dredhaj (11-3, un pareggio), in una sfida nei pesi mediomassimi tra due avversari che si stanno stuzzicando da tempo. Nel co-main event, Pietro Rossetti (18-2), già campione europeo, affronta Akrem Aouina (10-1) con in palio il titolo italiano dei pesi welter. Spazio anche al promettente Yassin Hermi (14-1, un pareggio) che affronta l’esperto Novak Radulovic (18-10, un pareggio) per aggiudicarsi la cintura IBO del Mediterraneo dei pesi medi. E non è finita qui: sul ring di Monza saliranno anche Jonathan Kogasso, reduce da una vittoria per KO che ha acceso i riflettori europei su di lui, e Francesco Paparo, che vuole confermarsi in vista della chance per il titolo italiano. Prima di loro, altri tre match con protagonisti Alessio Spahiu, Gianluca Merone e Valerio Mantovani, impegnati in battaglie sportive dal pronostico incerto.

La serata sarà impreziosita dai tipici momenti di show e intrattenimento che caratterizzano gli eventi TAF, in una logica di sports entertainment, mentre sono attesi diversi ospiti d’eccezione tra artisti, sportivi, personaggi pubblici e volti televisivi.