Asian street food festival a Monza

Un viaggio tra i profumi e i sapori d'Oriente a Monza. Nel lungo weekend da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023. "Profumi, musiche e colori che ti trasporteranno in un'altra dimensione, lontana dalla routine di tutti i giorni" annunciano gli organizzatori. L'appuntamento è ai Boschetti Reali con il primo festival in italia dedicato alla cucina asiatica di strada. "Onigiri, Dim Sum, Bao, Pad Thai e decine di altre pietanze orientali preparate dai migliori Truck Food in italia".

Per tutta la durata del festival si svolgeranno workshop e laboratori gratuiti per tutte le età: massaggi, origami, laboratorio di calligrafia, show cooking, la vestizione degli abiti tradizionali e molto altro.

Orari:

Giovedì 1 Giugno: dalle 18.00 alle 02.00

Venerdì 2 Giugno: dalle 10.00 alle 24.00

Sabato 3 Giugno: dalle 10.00 alle 02.00

Domenica 4 Giugno dalle 10.00 alle 23.00