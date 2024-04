Asian Street Food Festival a Monza

A Monza torna l'Asian Street Food Festival. Da mercoledì 1 a domenica 5 maggio torna il festival della cucina orientale in città, per gli amanti della cucina di strada made in Asia. "Un Festival dedicato non solo alla cucina: esposizioni, performance artistiche, musica, giochi e tanti eventi tutti da gustare" annunciano gli organizzatori.

L'appuntamento è previsto ai Boschetti Reali, lungo viale Regina Margherita.