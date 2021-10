Laboratori, feste e notte in tenda: ecco tutti gli eventi per i bimbi nel Parco di Monza

Laboratori a contatto con la Natura, feste di Halloween, Carnevale in maschera a iniziative tra cui una notte in tenda ad ammirar le stelle e la lucciolata d’estate. E’ stato presentato il ricco programma di eventi e iniziative organizzati da META Cooperativa Sociale Onlus presso Cascina Costa Alta nel Parco di Monza.

La rassegna, dal titolo “Il Pianeta delle Utopie”, vuole essere un nuovo viaggio verso un mondo ideale, che proporrà sfide e difficoltà da affrontare, ancora una volta, tutti insieme. I partecipanti e le loro famiglie alla scoperta de “Il Pianeta delle Utopie” 2021/2022 impareranno a rispettare i sogni, i desideri, le aspettative e le differenze degli altri per costruire un mondo dove tutti hanno dignità di esistere e nessuno prevarica l'altro con le proprie idee, all’insegna del pluralismo e di un approccio dialettico alla relazione con se stessi e con gli altri.p “Quest’anno vogliamo esplorare i desideri e i sogni dei bambini – ha spiegato Erika Marullo responsabile Attività di Sostenibilità Ambientale e Servizi Estate META – attraverso l’avventura e le sfide i bambini potranno comprendere e interiorizzare valori come il rispetto dell’ambiente, la cultura della bellezza e l’importanza della relazioni”. Anche per la stagione 2021/2022 sarà più importante l’attenzione al processo piuttosto che al risultato. “Gioco libertà e scoperta saranno le tre parole chiave che guideranno le attività – ha raccontato Giovanna Cravotta responsabile Servizi Prima Infanzia per la Cooperativa Meta –. Il ruolo degli educatori sarà quello di creare le condizioni affinché i bambini si sperimentino nella piena libertà. Concediamo a loro un tempo lento e un’esperienza coinvolgente”.

Forte di una programmazione che tenga conto delle misure di sicurezza vigenti, confermando gli appuntamenti storici più amati e novità, META guarda al 2021/22 con ottimismo, presentando un calendario di eventi, feste, laboratori e esperienze in programma dall’autunno alla prossima estate.

Il programma degli eventi

Ecco nel dettaglio i principali eventi e attività organizzati da META nei prossimi mesi, tra eventi tematici, feste, attività formative per bambini e ragazzi, e i centri estivi:

HALLOWEEN NEL PARCO 2021

Giochi spaventosi, indovinelli e tanto spazio alla creatività e alla fantasia, con proposte per due fasce d’età: 3-6 anni e 6-13 anni. Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, due eventi gemelli “Halloween nel Parco 6-13 anni” daranno inizio alla celebrazione della festa in maschera che, nata nel mondo anglosassone, è ormai una tradizione anche in Italia (ore 20.30-23; quota partecipante 20 euro comprensiva di rinfresco a tema horror). Per i più piccoli, venerdì 29 ottobre, si svolgerà “Halloween nel Parco 3-6 anni”, un’attività avventurosa, con ricerche all’aperto da veri apprendisti maghi e streghe e con mostruosi laboratori creativi (ore 16.30-19; quota partecipante 15 euro comprensiva di merenda). Tre appuntamenti per festeggiare un emozionante Halloween da brivido nel Parco di Monza insieme ai mostruosi personaggi che si aggirano intorno al bosco di Cascina Costa Alta nella notte più spaventosa dell’anno. La Matta Tapina, aiutata dai suoi dispettosi assistenti, questa volta cosa farà bollire nel suo calderone per terrorizzare i bambini che si avventurano nei pressi della Cascina?

PROGRAMMA 2021/22: I CENTRI ESTIVI Un calendario ricco di proposte, tra eventi e attività per bambini e famiglie, che farà da “ponte” con una data da segnare in agenda, lunedì 20 giugno 2022, quando inizierà il centro estivo “Verdestate” (fino a venerdì 5 agosto 2022). Tutti i centri estivi META organizzati nel 2022 avranno come tema comune “Il Pianeta delle Utopie”, con attività e laboratori diversificati in base alle diverse fasce d’età (3-6 anni, 6-11 anni, 11-14 anni). Per avere un’anteprima dei centri estivi insieme agli educatori professionali META, sabato 14 maggio 2022 è in programma l’“Open Day Verdestate” (15.30-18) negli spazi di Cascina Costa Alta: un pomeriggio di giochi e avventure tra la Cascina e i prati, in cui bambini e ragazzi saranno protagonisti.

LABORATORI PER BAMBINI

La novità della stagione 2021/22 è la serie di laboratori di outdoor education per la Prima Infanzia (18-36 mesi): numerose attività all’aperto per i più piccoli da vivere e condividere con mamma o papà, prediligendo la scoperta della natura e l’impiego di materiali di riuso, nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente. I laboratori si terranno al sabato mattina 16 ottobre, 13 novembre 2021; 12 febbraio; 12 marzo 2022 (9.30-12; bambini 18-36 mesi con un adulto; 15 euro per la coppia adulto- bambino per il singolo evento; carnet 3 ingressi 40 euro). Dopo il successo degli scorsi anni, proseguono le attività di “Mattina in Cascina”, laboratori domenicali organizzati per coinvolgere i bimbi più piccoli (3-7 anni), accompagnati da un adulto, con attività all’aperto a diretto contatto con la natura nei boschi intorno a Cascina Costa Alta. Giochi e avventure in compagnia del Riccio Spillo, il nuovo simpatico amico dei laboratori organizzati in Cascina. Il primo atto dei laboratori è già andato in scena il 19 settembre scorso; il calendario di “Mattina in Cascina” prevede i prossimi appuntamenti ogni mese (nella fascia oraria 9.30-12; bambini 3-7 anni con un adulto; quota 15 euro a bambino) nelle domeniche 10 ottobre; 21 novembre; 5 dicembre 2021; 23 gennaio; 20 febbraio; 20 marzo, 24 aprile, 22 maggio e 25 settembre 2022 (15 euro a bambino per il singolo evento; carnet 3 ingressi 40 euro). In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, come ormai da tradizione, è prevista l’attività di sostenibilità ambientale “Mettiamoci il becco” in calendario domenica 21 novembre 2021 (15.30-18; 3-8 anni; quota 15 euro comprensiva di merenda), con laboratori per aiutare gli animali del Parco di Monza a superare la stagione fredda.

APPUNTAMENTI 2022

Un luogo all’insegna della socialità, della condivisione e del gioco, attività fondamentali nel percorso di crescita di bambini e ragazzi. Così Cascina Costa Alta con le proposte organizzate da META conferma la propria missione educativa. Nel corso del 2022 gli spazi, interni ed esterni immersi nella tranquillità del parco, facilmente accessibili, saranno sede di numerosi altri eventi e attività.

Da segnare in agenda le due feste in maschera “Carnevale nel Parco di Monza” di domenica 27 febbraio e sabato 5 marzo 2022 (15.30-18; 3-8 anni; quota partecipante 20 euro comprensiva di rinfresco a tema); e la “Caccia all’uovo di Pasqua” di sabato 16 aprile 2022 (15.30-18; 3-8 anni; quota partecipante 15 euro comprensiva di merenda) per scoprire la magia della primavera nel Parco. Per rimanere sempre più a stretto contatto con la natura del Parco di Monza, sono previste la “Notte in tenda” di venerdì 17 giugno 2022 (dalle 19 al mattino successivo; 8-14 anni; 15 euro con cena e colazione incluse) e la “Lucciolata" di sabato 4 giugno (dalle 21 alle 23; 6-13 anni; 15 euro a bambino). Emozionanti attività nel Parco, durante le ore notturne, che portano i bambini e i ragazzi a vivere - con la presenza degli educatori professionali META - avventure indimenticabili sotto le stelle. E ancora le feste di compleanno per bambini e ragazzi da 4 a 14 anni, e le “Escape Park” per preadolescenti, adolescenti e adulti.

Di cosa si tratta? Le Escape Park sono esperienze divertenti e misteriose che obbligano i partecipanti a risolvere enigmi e trovare soluzioni, esplorando i luoghi più belli del Parco di Monza, per consentire al proprio gruppo di vincere una o più sfide. Rimanendo in tema ambientale, numerosi sono i laboratori e oltre 50 le attività educative specifiche per classi e gruppi (Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria). Per i docenti sabato 21 maggio 2022 è previsto un “Open Day” (15-18), in cui verranno presentate e sperimentate direttamente dagli insegnanti le attività di sostenibilità ambientale per le scuole proposte nel catalogo META.