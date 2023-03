Kid's race, la corsa dei più piccoli: auto da guidare per bambini in villa

Bimbi al volante. Ad Arcore domenica 26 marzo arriva la Kid's Race Car. Dalle 11.00, alle 18.00 in Villa Borromeo ad Arcore, arrivano le più belle macchinine elettriche: Gaucho, Polaris, Ducati, insomma tante macchinine da provare, e far provare ai vostri bambini, per una giornata di puro divertimento.

Per l'occasione, sul piazzale della Villa Borromeo, la ProArcore allestirà una vera è propria pista automobilistica, dove i bambini potranno giocare e provare le macchinine in completa sicurezza, provando il brivido di stare in pista. Si tratta di un evento adatto per bambini a partire da 1 anno in su.

Durante tutta la giornata sarà presente uno stand ProArcore, dove si potra' gustare del buon popcorn, zucchero filato, caffè. Inoltre, sia a colazione che a pranzo, rimarrà aperto il punto ristoro allo chalet degli Alpini all’interno del parco Borromeo, dove gli alpini vi aspettano con salamelle e patatine fritte. L'evento è organizzato dalla ProArcore, con il Patrocinio del comune di Arcore.