In Autodromo si corre l'International Gt Open

All'Autodromo di Monza tornano a rombare i motori, ma le tribune restano vuote. Fine settimana all’insegna della velocità sul circuito cittadino con gare ancora a porte chiuse, ma gli appassionati potranno comunque seguire la diretta sui canali social media del campionato e su quello dell’Autodromo.

Da oggi, venerdì 25 settembre a domenica 27 settembre sulla pista monzese si correrà la tappa italiana dell’International Gt Open. Solo 150 gli ingressi consentiti da Regione Lombardia che in collaborazione con l’Autodromo ha voluto premiare altrettanti neodiplomati lombardi che potranno vivere una giornata di emozioni sulla pista monzese, scoprendo il dietro alle quinte del mondo dell’automobilismo.



Il promoter Gt Sport farà scendere in pista la maggiore serie per vetture GT, accompagnata dai campionati Euroformula Open, Tcr Europe e Maxx Formula. Il campionato è ancora aperto: al primo posto, dopo il round austriaco al Red Bull Ring, c’è l’equipaggio formato da Miguel Ramos e Henrique Chaves con la McLaren 720S di Teo Martin Motorsport. Staccano a sette punti di distanza la coppia Louis Prette e Vincent Abril al volante di una Ferrari 488 di Af Corse / Apm Monaco. Subito dietro il team della Aston Martin Vantage formato da Salih Yoluc e Charlie Eastwood. In gara saranno presenti anche i marchi Mercedes AMG, Porsche e Bentley, del GT Open, e le vetture iscritte alla GT Cup.

Il campionato di monoposto Euroformula Open a Monza disputerà tre gare, compensando la perdita di una tappa del calendario causa pandemia. Il pilota cinese Yifei Ye ha un importante vantaggio in classifica sugli avversari. Potrebbero minare la sua leadership Andreas Estner di Van Amersfoort Racing e Manuel Maldonado, cugino del former driver di Formula 1.

Anche per il Tcr Europe si correranno due gare a Monza. La entry list è composta da ventisei vetture. Daniel Lloyd con la Honda Civic Type R di Brutal Fish Racing partirà con il vantaggio del primato nella classifica piloti, seguita a nove punti di distanza da Mike Halder di Profi Car Team Halder sempre su Honda. Altri nove punti separano il tedesco da Mehdi Bennani sull’Audi RS 3 LMS di Comtoyou Racing.

Due Formula 1, cinque Gp2, una IndyCar e due Superleague Formula, oltre a una F3000 e una Dallara della Worldseries by Nissan sono invece le vetture iscritte al campionato Maxx Formula che accoglie le monoposto degli ultimi trent’anni.

Le vetture di F1 che correranno nelle due gare monzesi sono una Arrows A22 con motore Asiatech 3.0 V10, utilizzata dall’omonimo team nel 2001 con i piloti Jos Verstappen e Bernoldi, e una Super Aguri SA06 motorizzata Cosworth 3.0 V10 del 2006 condotta da Sato, Yamamoto e Montagny.