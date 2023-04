Il Fanatec GT World Challenge Europe in autodromo a Monza

Cresce l'attesa per il primo appuntamento stagionale del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. L'Autodromo Nazionale Monza è pronto ad accogliere oltre 170 vetture che regaleranno spettacolo sul tracciato brianzolo con 55 GT3 attese al via per la 3 ore monzese che scatterà alle ore 15.00 di domenica 23 aprile.

La serie targata SRO torna a Monza dopo un anno di assenza con uno schieramento da brividi grazie a numeri record e nomi altisonanti. Pronto a scendere in pista con la BMW M4 GT3 del Team WRT, Valentino Rossi, tra i più attesi dopo un anno di "apprendistato" che lo ha già portato a combattere per le posizioni di vertice. Ma la concorrenza sarà agguerrita per l'ex centauro di Tavullia, in classe pro con campioni del calibro di Antonio Fuoco, Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi che si alterneranno al volante della Ferrari 296 GT3 numero 71 di AF Corse. Occhi puntati anche sul campione in carica Raffaele Marciello, in pista con la Mercedes AMG GT3 di Akkodis ASP Team e su Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti che condivideranno con Jordan Pepper la Lamborghini Huracan GT3 Evo2 di Iron Lynx.

Ben 8 i marchi presenti con Ferrari, Lamborghini, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, McLaren e Aston Martin che si contenderanno la prima gara della stagione. Ma non sarà solo la griglia della 3 ore di Monza a far luccicare gli occhi agli appassionati. Anche nella GT4 European Series saranno 52 le vetture in pista nelle due gare che si disputeranno sabato e domenica. Così come la Fanatec GT2 European Series che porterà sul tracciato monzese le vetture più estreme. A completare un programma eccezionale la Clio Cup Series con ben 53 vetture in pista. Stephane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsport Group, ha dichiarato: "Sono lieto di tornare a Monza per inaugurare la stagione 2023 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Questo circuito iconico ha un posto importante nella storia di SRO Motorsports Group, che risale al nostro primo evento qui nel 1995. Allora come oggi, ha un'atmosfera molto speciale e produce gare emozionanti e ad alta velocità. Con una fantastica griglia di 55 auto e una serie di supporto di alto livello, so che ci aspetta un altro meraviglioso fine settimana".