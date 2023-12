Babbo Natale in Brianza arriva in mongolfiera. Sabato 23 dicembre proseguono gli appuntamenti del "Natale a Carate". Dalle ore 10.00 alle ore 17.00, in Villa Cusani Confalonieri, spettacolo Willy Wonka (durata di circa un'ora). Per prenotazioni eventiprolococarate@gmail.com

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00, nel piazzale interno di Villa Cusani, sarà presente Babbo Natale con i suoi aiutanti in mongolfiera. Per immergersi a pieno nell'atmosfera natalizia ci saranno anche le casette con cioccolata, vin brulé, patatine fritte, piadine e tante golosità.

Dalle ore 20.30, nella Chiesa Parrocchiale di Costa Lambro, Candle's Night, concerto a lume di candela. A seguire brindisi augurale.