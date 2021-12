Babbo Natale e laboratorio di biscotti per bambini

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 dicembre a Nova Milanese arriva Babbo Natale.

Due giornate ricche di appuntamenti in piazza Marconi tra gusto e intrattenimento, con musica, eventi e intrattenimento per i più piccoli e non solo. Insieme alla Casa di Babbo Natale è in programma un laboratorio di biscotti per bambini e un concerto con le colonne sonore di Walt Disney in chiave jazz.