Bagatti Market Prima Edizione

Giardino Villa Bagatti Varedo (MB)

Dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Ingresso gratuito



Domenica 12 Giugno Villa Bagatti A Cielo Aperto presente in collaborazione con LeCarrousel di Milano la prima edizione di Bagatti Market.



Una trentina di gazebi invaderanno il giardino della Villa dalle ore 11.00 alle ore 20.00.

LeCarrousel propone solo oggetti particolari ricercati, fatti a mano, creati e pensati da artigiani contemporanei artisti e creativi accuratamente selezionati.

Non solo proposte creative di abiti sartoriali, gioielli materici, colori per i più piccoli, idee su carta, emozioni su tela, ma anche freschi accessori, sfiziose composizioni, versatili ceramiche.



Alle ore 11.30 Burattini in carne ed ossa di e con Selena Bortolotto.

Performanche visual dove l'artista mette in scena piccole grandi storie.

Un linguaggio comico e poetico senza parole, lascia spazio alle possibilità espressive di parti differenti del corpo: piedi, ginocchia e mani prendono vita e diventano inaspettati burattini in carne e ossa.



Bagatti Market curato da Michela Muroni di LeCarrousel è inserito nella rassegna VILLA BAGATTI A CIELO APERTO organizzata da ViaAudio.



Prossimi appuntamento di Bagatti Market 10 luglio e 4 settembre.



INGRESSO GRATUITO



INFO milanolecarrousel@gmail.com