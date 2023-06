Un ballo di mezza estate, a piedi nudi, nel parco di Monza. Appuntamento speciale il prossimo 19 luglio presso la Cascina Mulini Asciutti, organizzato da Creda Onlus.

La serata a partire dalle 20 inizierà con un un buffet “AperiCena” di benvenuto e a seguire Musica dal vivo con la band Oro Nero per ballare insieme sotto le stelle la musica anni 80/90 e le cover degli ultimi successi. "E’ un Evento di Raccolta fondi a sostegno dei progetti di manutenzione e preservazione del Complesso Molitorio di Cascina Mulini Asciutti, vi chiediamo quindi la prenotazione con un contributo minimo per la serata a partire da 35,00 euro".

Come arrivare e dove parcheggiare

?Parcheggio di Porta di Villasanta, ingresso di v.le Cavriga (Monza) angolo via Farina (Villasanta), proseguire a piedi fino al termine del parcheggio, superare la sbarra, proseguire sulla stradina sterrata per 5′-10′

Parcheggio di via Ada Negri (Villasanta), entrare nel Parco dalla porticina pedonale di via Don Galli angolo via Ada Negri, svoltare a destra e proseguire sulla stradina sterrata per 5′

In bici è possibile entrare da Monza, Vedano o Villasanta, la chiusura delle porticine è prevista per le 21.30 mentre i cancelli sono aperti per i ristoranti interni fino a mezzanotte circa. Per le porte di Villasanta, faremo un punto di raccolta previsto intorno alle 23.30 e provvederemo ad accompagnarvi alla porta aprendo i cancelli.