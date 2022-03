Specialità da tutta Italia in piazza a Monza

Tre giorni dedicati al gusto e alle specialità dell'Italia. Da venerdì 11 a domenica 13 marzo in centro Monza, in piazza Centemero e Paleari è in porgramma la manifestazione! appuntamento con Gusto”: un evento in cui saranno protagonisti i prodotti enogastronomici ed artigianali di produzione italiana che provengono da oltre dodici diverse regioni.

La parte enogastronomica conterà sull’offerta di pregiate specialità come i salami stagionati sotto la cenere provenienti, come un’ampia gamma di liquori aromatici, dalla Toscana; liquirizia e confetteria arrivano da Teramo, mentre tome, lonzino, miele e vini rappresenteranno il Piemonte; non poteva mancare la Liguria, con le sue focacce che si affiancheranno ai taralli, ai sott’oli ed al caciocavallo pugliese; le isole saranno rappresentate con pecorini, dolci e torrone sardo, mentre tante saranno le specialità dolciarie siciliane; pasta fresca, ciccioli e salami emiliani si affiancheranno a canederli, strudel e speck dell’Alto Adige; prosciutteria e condimenti al tartufo umbri si confronteranno con condimenti e conserve calabresi; spezie ed infusi, tome di capra e formaggi selezionati d’alpeggio chiuderanno le proposte enogastronomiche.

L’artigianato potrà contare su proposte uniche e di qualità, con un’ampia scelta di cappelli, bigiotteria, raffinato cachemire ed una produzione molto particolare che fa capo alla filiera della lavanda. Non perdere l’occasione per fare un viaggio attraverso le regioni italiane, “Appuntamento con Gusto” ti aspetta in Piazza Centemero e Paleari a Monza.