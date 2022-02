Bancarelle e panettone, Monza festeggia San Biagio

Orario non disponibile

Quando Dal 06/02/2022 al 06/02/2022 Orario non disponibile

Bancarelle e, immancabile, il panettone. A Monza domenica 6 febbraio si celebra San Biagio. Per la ricorrenza è stata organizzata una manifestazione in via Carlo Prina. Dalle 9 alle 19 saranno presenti bancarelle e i negozi resteranno aperti.

Per tutti degustazione omaggio del tradizionale panettone di San Biagio. L’iniziativa è inserita tra le attività di valorizzazione delle tradizioni e di rivitalizzazione del commercio, promosse dal Comune di Monza. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid - 19 in vigore. Obbligo di Green Pass rafforzato.