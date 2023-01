Bancarelle, frittelle e pattinaggio: Befana a Cesano Maderno

La Befana arriva a Cesano Maderno. Venerdì 6 gennaio in piazza Esedra è in programma una manifestazione dedicata a grandi e piccini per l'Epifania. Dalle 9.30 alle 18.30 saranno presenti bancarelle con hobbisti, dolci e frittelle. Ad allietare la giornata ci saranno anche le mascotte Disney per i più piccoli e una esibizione di pattinatori professionisti.