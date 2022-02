Torna il mercatino in via Bergamo. L'appuntamento è in programma per domenica 13 febbraio. Il "Mercato del Brocantage" con espositori di pezzi di antiquariato e rigatteria è previsto nell'ambito dell'iniziativa Festa di Quartiere. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il tratto sarà chiuso al traffico.

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni normative anticovid e per la partecipazione a sagre e fiere è necessario essere in possesso del Green Pass "rafforzato".

Le altre date successive del mercatino sono 13 marzo, 10 e 24 aprile, 8 e 22 maggio, 12 giugno, 10 luglio, 11 settembre, 9 e 23 ottobre, 13 novembre, 11 e 18 dicembre.