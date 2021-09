A Concorezzo la “carica” dei 400, l'evento Bassotti in piazza

Domenica 19 settembre a Concorezzo si terrà l’evento Bassotti in piazza organizzato dall’associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti che da anni si occupa di aiutare i bassotti in difficoltà, salvandoli, curandoli e trovando loro una nuova casa e una famiglia meravigliosa che possa amarli. L’evento Bassotti in piazza (su prenotazione), si svolgerà dal primo pomeriggio fino alle ore 19.30 in piazza della Pace e sarà articolato in diversi momenti, tutti da vivere in compagnia degli amici a quattro zampe. Si comincia con l’iscrizione dei bassotti all’evento dalle ore 13.00 alle 14.30, presso lo stand dell’Associazione allestito in Piazza della Pace, nell’ambito della quale tutti i partecipanti riceveranno la spilla della manifestazione da applicare al collare e il papillon.

A seguire, dalle 15.00 circa saranno organizzati giochi di educazione cinofila gratuiti per i soci e per i vari partecipanti dalla scuola Cuor Di Cane con sede in Concorezzo. Successivamente verrà effettuata la benedizione degli animali da parte di Don Angelo, parroco della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Concorezzo. Alle 16.00, Mauro Capitanio, sindaco del comune, mostrerà e inaugurerà i totem per la raccolta delle deiezioni canine con distributore di sacchetti adatti che la nostra l’Associazione Cuor di Pelo regalerà alla città.

L’inaugurazione sarà accompagnata dalle note dell’inno d’Italia suonato dal corpo bandistico di Concorezzo. Alle 17.00, sotto al portico del comune, si svolgeranno le premiazioni dei bassotti: dal più giovane al più anziano, dal bassotto “special guest” al bassotto magione, da quello che arriva più lontano al “socio” senza dimenticare i “finti bassotti” e naturalmente Mister e Miss Concorrezzo 2021. Le premiazioni saranno annunciate da un graditissimo ospite che sarà testimonial della giornata: la contessa Patrizia De Blanck, nota figura nell’ultima edizione de il Grande Fratello VIP. Al lei si affiancherà anche Igor Righetti conduttore e giornalista Rai.

Alle 18.00, infine, verrà distribuito a tutti i partecipanti iscritti l’aperitivo solidale presso il Bar del Centro di Concorezzo, di cui una parte degli incassi verrà riconosciuta come donazione all’associazione. tutti i bassotti iscritti verrà consegnata la spilla della manifestazione da applicare al collare e il papillon. Durante la manifestazione Verrà allestito un villaggio hospitality a tema con alcuni gazebo in Piazza della Pace a Concorezzo e altri lungo viale Libertà nei pressi della chiesa. Saranno presenti anche altre associazioni benefiche che raccoglieranno donazione e distribuiranno materiale informativo sulla loro realtà e gadget. Tra queste l’associazione Pro Tetto a cui sarà possibile donare cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti di prima necessità per le famiglie senza reddito. Sul posto sarà presente anche un presidio veterinario organizzato da ATS Brianza.