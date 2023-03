Be Sound Festival al Binario 7

"Siamo ciò che suoniamo. Siamo ciò che ascoltiamo". A Monza, al teatro Binario 7, prende il via la prima edizione del festival Be Sound. Appuntamento venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023 con la direzione artistica di Davide Capicotto in collaborazione con rcwaves per una due giorni di musica giovane tutta da scoprire.

“Un mini festival nato dal desiderio di proporre qualcosa di nuovo. Due giorni di musica fresca, giovane, ma con uno sguardo tenero al passato. Cinque artisti che si esibiranno in una cornice intima, quasi onirica. Angelica e Effenberg prima, Khaled Levy, Brenneke e Rosita Brucoli poi - anticipa il direttore artistico di BE sound festival Davide Capicotto - Dal cantautorato alla bossanova fino alle influenze medio-orientali: sarà un viaggio alla scoperta delle sonorità che costellano il nostro panorama musicale. Siate belli, siate sorridenti, siate con le orecchie e il cuore aperto. Perché siamo ciò che suoniamo, siamo ciò che ascoltiamo”.

“Il Binario 7 è luogo di cultura e di arti. È luogo di sperimentazioni. Prosegue anche grazie attraverso questo festival il percorso che abbiamo avviato ormai qualche anno fa all’insegna delle contaminazioni: il Binario 7 vuole essere casa per ogni tipo di espressione artistica, rivolgendosi ai pubblici più diversi - spiega il direttore artistico del teatro Binario 7 Corrado Accordino - La scorsa stagione in collaborazione con Binari Sonori abbiamo inserito all’interno della rassegna Terra. Musica, voci e paesaggi sonori cinque concerti pensati apposta per un pubblico giovane: quest’anno abbiamo lavorato per offrire un’esperienza diversa, un vero e proprio mini festival, che speriamo possa avvicinare al nostro polo artistico anche chi di solito non frequenta il teatro”.

Il programma ufficiale e le info sul sito ufficiale.