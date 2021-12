Befana degli Animali a Monza

Dopo lo stop forzato dello scorso gennaio, ritorna, anche se in forma ridotta, la tradizionale “Befana del Cane e del Gatto” dell’ENPA brianzolo. Per tutta la giornata di mercoledì 5 gennaio e la mattina di giovedì 6 gennaio i volontari saranno presenti in centro Monza sotto i portici dell’Arengario di Piazza Roma. Tutti i visitatori saranno accolti da una simpatica Befana con tanto di scopa che offrirà caramelle ai più piccoli, pronta a posare per le immancabili foto (e mascherina FFP2).

Come aiutare ENPA?

Come sempre il banco sarà ricco di oggettistica a tema animale e accessori da regalare ai vostri amici pelosi. Troverete anche le composte bio “The Banker’s Jam” prodotte da un’azienda agricola di Besana in Brianza. Fino a esaurimento scorte troverete anche gli squisiti frollini artigianali della Verde Grano preparati nel laboratorio presso la Casa Circondariale di Monza. Al banco potrete ancora acquistare i biglietti della nostra lotteria benefica (solo €1 uno) per tentare di aggiudicarvi uno dei 100 bellissimi premi in palio, prima dell’estrazione del 30 gennaio. Chi ancora non l’avesse acquistato potrà regalarsi il CalENPArio 2022 in due versioni, da tavolo a €6 e da muro a €10, con le immagini di alcuni dei numerosi animali che sono, o sono stati, ospiti del rifugio di Monza. Iscrizioni, offerte e adozioni a distanza Sono sempre gradite le offerte in denaro (i medicinali rappresentano la spesa più cospicua), oppure si può regalare l’adozione a distanza di uno degli ospiti del rifugio di Monza.

Chi volesse poi entrare a far parte della grande famiglia dei soci potrà sostenere le nostre attività con l’iscrizione all’ENPA di Monza e Brianza per il 2022 (50 € socio sostenitore; 25 € socio ordinario; 3 € socio giovanile, fino a 17 anni). Questa scelta vi farà sentire più coinvolti nella preziosa attività a favore degli animali svolta dalla nostra associazione. Non c’è Befana senza calze! Non mancheranno le nostre calze della Befana: con un’offerta minima di 10 € potete acquistare la simpatica calza degli animali piena di golosità e giochini per il vostro pet. Ogni calza è arricchita con un simpatico gadget in legno pirografato con l'immagine di un cane o un gatto o altri animali. Create esclusivamente per ENPA Monza, le bellissime calze saranno in due versioni, per cane e per gatto.

Come da tradizione, tutti potranno riempire la “calza virtuale” della befana dell’ENPA con alimenti per cani e gatti ospiti del rifugio. Cosa serve maggiormente? Principalmente alimenti per gatti (soprattutto scatole di “umido”), scatolette specifiche per gattini (spesso denominate ‘kitten’), reperibili nei negozi specializzati per prodotti per animali, per gli ospiti del rifugio di Monza e soprattutto per i gatti delle colonie feline, ubicate sul territorio, come quella presso l’ex canile dismesso di Monza in Via Buonarroti. Le stesse necessità per i cani, in particolare cibo umido per cani di buona qualità e per cuccioli e cuccioloni. Per chi desidera portare i propri doni direttamente agli ospiti del canile-gattile di Monza, la struttura di Via San Damiano 21 sarà aperta al pubblico dalle 14,30 alle 17,30 anche giovedì 6 gennaio. Ricordiamo che le visite al canile-gattile sono ancora solo su appuntamento, ma per chi vorrà visitare il colorato mercatino allestito nella sala conferenze, o portare doni ai nostri ospiti, non è necessario prenotare. Per tutti però sono obbligatori Green Pass e mascherina. Anche al rifugio il giorno dell’Epifania i visitatori saranno accolti da una simpatica Befana che offrirà caramelle a tutti.