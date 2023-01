La Befana a Monza arriva in moto. Venerdì 6 gennaio 2023 in città si rinnova l'appuntamento con la 30esima edizione della Befana benefica del motociclista organizzata dal Moto Club Monza. Appuntamento in in piazza Duomo alle ore 10 per la benedizione partecipanti. In programma poi a partire dalle 10.15 la sfilata per le vie cittadine.

L’immancabile corteo di motociclisti a bordo dei propri mezzi, visiterà alcuni istituti che ospitano bambini in difficoltà consegnando giocattoli, vestiti, dolciumi, cercando di regalare un momento di gioia.