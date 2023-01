La Befana arriva vestita da pompiere a Lissone

La Befana è in pericolo e a salvarla e consentirle di portare a termine la sua missione con la consegna di dolci e caramelle ai bambini saranno i vigili del fuoco. Torna in Brianza la Befana del Pompiere. "Ogni anno, prima del covid, in piazza libertà a Lissone si riunivano tantissimi bimbi ad attendere che la befana venisse salvata dai vigili del fuoco" spiegano gli Amici dei Pompieri di Lissone. E quest'anno la tradizione continua.

Appuntamento venerdì 6 gennaio alle ore 17.30 in piazza Libertà.