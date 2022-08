Ristorante veg e bancarelle: Benessere Day a Brugherio

Bancarelle, un ristorante veg e trattamenti. A Brugherio domenica 28 agosto fa tappa il Benessere Day. Un nuovo appuntamento con l'Estate e Benessere StreetMarket, la mini fiera itinerante dedicata al mondo del benessere olistico, etico.

L'appuntamento è nell'area feste di via Aldo Moro per l'intera giornata, dalle 10 alle 20: si potranno trovare stand handcraft-artigianato etico crueltyfree, in programma conferenze, trattamenti olistici e un punto ristoro veg con specialità dle Trentino.