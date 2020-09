Cibo, spettacoli teatrali e baratto per la festa del paese

Mostre, spettacoli, stand gastronomici, mercato del baratto e attività per i più piccoli.

Sono questi gli ingredienti della Sagra di Bernareggio organizzata dalla Pro Loco e in programma dall’11 al 13 settembre per le vie del centro.



Si inizierà l’11 settembre alle 20.45 nell’auditorium Europa con la proiezione fotografica di viaggi e suggestivi angoli naturali. Il 12 settembre la festa entrerà nel vivo: alle 15.30 spettacolo di burattini ai giardini Unità d’Italia, alle 18 chef in piazza ai giardini Unità d’Italia e a Palazzo Landriani dove alle 20.45 seguirà lo spettacolo teatrale “Atti unici di… Luigi Pirandello”

Il 13 settembre nel pomeriggio ai giardini Unità d’Italia mercato del baratto (con la possibilità di donare i giochi in beneficienza), laboratori per bambini e alle 18 concerto della banda.



Per assistere agli spettacoli (tutti gratuiti) si consiglia la prenotazione inviando un’email a info.prolocobernareggio@gmail.com. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni Covid.