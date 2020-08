Biassono Gp 2020: edizione ridotta ecco gli eventi in piazza

Gran Premio a porte chiuse e Biassono Gp in versione ridotta. Malgrado l’emergenza Covid e un Gran Premio senza spettatori, l’amministrazione comunale di Biassono ha comunque voluto organizzare una serie di appuntamenti in piazza Italia, anche se in forma ridotta rispetto al passato.



Il 5 e il 6 settembre nella centralissima piazza Italia saranno allestiti il simulatore di guida a cura di Gelsia Spa, l’esposizione delle Vespe a cura del Vespa Club di Agrate Brianza, delle auto storiche a cura di Claudio Arrigoni, delle moto a cura del Moto Club Biassono Fabrizio Pirovano e la mostra fotografica per ricordare il compianto Tino Brambilla organizzata dall’Associazione Amici dell’Autodromo e del Parco.



Il 5 settembre alle 14 apertura della piazza, dalle 15 sarà possibile assistere sul maxi scherno alle prove ufficiali del Gran Premio, alle 16.30 inaugurazione del servizio di car sharing ecologico e alle 21 premiazione del concorso fotografico promosso dagli Amici dell’Autodromo e proiezioni di immagini e di filmati sul mondo dei motori.

Domenica 6 settembre dalle 15, sempre previa prenotazione, sarà possibile assistere in piazza alla proiezione della gara. Per prenotare il posto (massimo 150) è necessario inviare un’email a sport@biassono.org entro le 12 del 4 settembre.